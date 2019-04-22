Мужчине, похитившему полицейский автомобиль и сбившему патрульную, грозит пожизненное заключение

22 апреля, 2019, 19:00

Злоумышленника подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном завладении транспортным средством

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следователи установили, что молодой человек, 1998 года рождения, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, воспользовался тем, что работники полиции отвлеклись на разрешение конфликта, на который они прибыли на улицу Крещатик, завладел полицейским автомобилем, а когда женщина-инспектор полиции пыталась его остановить, сбил ее и скрылся.

Патрульная полицейская получила тяжелую черепно-мозговую травму, она находится в реанимации.

В Киеве был введен план "Сирена". Затем авто задержали.

По этим фактам открыли уголовные производства по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК. Санкция этих статей предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Злоумышленник, с учетом того, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, сначала ничего не объяснял, а теперь отказывается предоставлять любые объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины (Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом).

Напомним, инцидент произошел ночью 22 апреля.