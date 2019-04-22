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На Майдане двое нападавших избили полицейскую и убегали на "Приусе"

В центре столицы двое неизвестных на Майдане избили полицейскую и завладели Тойотой Приус

Об этом сообщают Стражи Эспрессо .

Полицейская потеряла сознание и находится в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали.

Неизвестные нападавшие были в возрасте до 25 лет. В Киеве был введен план "Сирена". Затем автомобиль был задержан и план Сирена снят.

 

 

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