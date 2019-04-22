На Майдане двое нападавших избили полицейскую и убегали на "Приусе"
22 апреля, 2019, 00:48
В центре столицы двое неизвестных на Майдане избили полицейскую и завладели Тойотой Приус
Об этом сообщают Стражи Эспрессо .
Полицейская потеряла сознание и находится в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали.
Неизвестные нападавшие были в возрасте до 25 лет. В Киеве был введен план "Сирена". Затем автомобиль был задержан и план Сирена снят.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-