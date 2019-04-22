Гелетей рассказал, кто охраняет Зеленского
Об этом в интервью заявил начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей, передает Громадское.
Гелетей не ответил на вопрос, действительно ли Зеленского охраняют охранники Игоря Коломойского.
"Я не буду заниматься политикой. Для того чтобы говорить такие вещи, я должен знать все о человеке", - сказал Гелетей.
По его словам, Зеленского во время предвыборной кампании охраняли бывшие военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны.
"Это молодые люди, я увидел, что они действительно имеют опыт. Может, не такой, как хотелось бы для стандарта управления государственной охраны, но для обеспечения мер безопасности они в принципе профессиональные люди", - добавил Гелетей.
- Также Гелетей заявил, что правительственный квартал более безопасное место для Администрации Президента, чем любое другое в Киеве.
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