Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах
Об этом говорится в обращении Патриарха, которое обнародовано в социальной сети Facebook.
"Украинский народ на президентских выборах продемонстрировал высокие стандарты демократии и во время своего волеизъявления выбрал вас главой Украинского государства. В день инаугурации Господь положит на вас большую ответственность за судьбу каждого гражданина и страны в целом. Не забывайте, что по воле Божией вы займете ответственную должность руководителя нашей многострадальной украинской нации", - говорится в обращении.
Филарет поздравил Зеленского с победой и выразил надежду, что он продолжит государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины.
"Подавляющее большинство наших сограждан отдали голоса за вас, потому что стремились к миру и более решительной борьбе с коррупцией. Коррупция - страшная беда, которая годами разъедает наше государство, подрывает доверие не только своих граждан, но и международных партнеров. Надеюсь, что вы будете иметь силы кардинально изменить ситуацию и начнете реальную борьбу с этим злом", - добавил Филарет.
- Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата об отмене приказа Минкульта по переименование УПЦ МП.
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