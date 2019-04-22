Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах

22 апреля, 2019, 20:46

Святейший Патриарх Филарет поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины

Об этом говорится в обращении Патриарха, которое обнародовано в социальной сети Facebook.

"Украинский народ на президентских выборах продемонстрировал высокие стандарты демократии и во время своего волеизъявления выбрал вас главой Украинского государства. В день инаугурации Господь положит на вас большую ответственность за судьбу каждого гражданина и страны в целом. Не забывайте, что по воле Божией вы займете ответственную должность руководителя нашей многострадальной украинской нации", - говорится в обращении.

Филарет поздравил Зеленского с победой и выразил надежду, что он продолжит государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины.

"Подавляющее большинство наших сограждан отдали голоса за вас, потому что стремились к миру и более решительной борьбе с коррупцией. Коррупция - страшная беда, которая годами разъедает наше государство, подрывает доверие не только своих граждан, но и международных партнеров. Надеюсь, что вы будете иметь силы кардинально изменить ситуацию и начнете реальную борьбу с этим злом", - добавил Филарет.