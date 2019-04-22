Экс-заместитель главы АП при Януковиче Портнов анонсировал возвращение в Украину после победы Зеленского
22 апреля, 2019, 08:52
Экс-заместитель Администрации президента Януковича Андрей Портнов в мае собирается вернуться в Украину
Об этом он заявил в эфире канала "Наш", передает LB.ua
У него спросили, вернется ли он в Украину из эмиграции после победы Зеленского в президентских выборах.
На что Портнов ответил: "Да, обязательно. Я в мае буду в Украине".
Отметим, что новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее через 30 дней после официального объявления результатов выборов, которое, по предварительным прогнозам ЦИК, состоится после Пасхи. Соответственно, это должно произойти в мае 2019 года.
Напомним, СБУ открыла производство против Портнова, подозревает его в госизмене.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-