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Экс-заместитель главы АП при Януковиче Портнов анонсировал возвращение в Украину после победы Зеленского

Экс-заместитель Администрации президента Януковича Андрей Портнов в мае собирается вернуться в Украину

Об этом он заявил в эфире канала "Наш", передает LB.ua

У него спросили, вернется ли он в Украину из эмиграции после победы Зеленского в президентских выборах.

На что Портнов ответил: "Да, обязательно. Я в мае буду в Украине".

Отметим, что новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее через 30 дней после официального объявления результатов выборов, которое, по предварительным прогнозам ЦИК, состоится после Пасхи. Соответственно, это должно произойти в мае 2019 года.

Напомним, СБУ открыла производство против Портнова, подозревает его в госизмене.

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