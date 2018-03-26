СБУ открыла производство против Портнова, подозревает его в госизмене

26 марта, 2018, 13:25

СБУ начала уголовное производство в отношении бывшего первого заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова по статье государственная измена

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат "Народного фронта" Андрей Левус.

Он пояснил, что в ответ на заявление в правоохранительные органы о вероятной причастности Портнова к аннексии Крыма СБУ начала уголовное производство и уже проводит досудебное расследование по делу о "государственной измене". Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Левус напомнил, что Портнов, вероятно, причастен к оккупации украинских территории Россией, о чем свидетельствует запись телефонного разговора между советником президента России Глазьевым и главой Верховной Рады АРК Константиновым, который состоялся 1 марта 2014 года.

Во время разговора, Глазьев говорит о необходимости принятия парламентом АРК постановления, которое подготовил Портнов.

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"Андрей Портнов - явный враг Украины, сторонник Януковича, а значит, и Кремля. Важно привлечь его к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом содействовал оккупации украинской территории и работал на руку врагу. Он и сейчас несет угрозу украинской независимости: не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями", - подчеркнул Левус.