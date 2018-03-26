 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

СБУ открыла производство против Портнова, подозревает его в госизмене

СБУ начала уголовное производство в отношении бывшего первого заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова по статье государственная измена

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат "Народного фронта" Андрей Левус.

Он пояснил, что в ответ на заявление в правоохранительные органы о вероятной причастности Портнова к аннексии Крыма СБУ начала уголовное производство и уже проводит досудебное расследование по делу о "государственной измене". Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Читайте также: Оружие против реванша

Левус напомнил, что Портнов, вероятно, причастен к оккупации украинских территории Россией, о чем свидетельствует запись телефонного разговора между советником президента России Глазьевым и главой Верховной Рады АРК Константиновым, который состоялся 1 марта 2014 года.

Во время разговора, Глазьев говорит о необходимости принятия парламентом АРК постановления, которое подготовил Портнов.

Читайте также: Надо ли давать слово негодяям

"Андрей Портнов - явный враг Украины, сторонник Януковича, а значит, и Кремля. Важно привлечь его к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом содействовал оккупации украинской территории и работал на руку врагу. Он и сейчас несет угрозу украинской независимости: не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями", - подчеркнул Левус.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2018 понедельник

больше новостей

26 марта, 2018 понедельник

25 марта, 2018 воскресенье

24 марта, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать