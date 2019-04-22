ЦИК посчитала 31% протоколов на выборах президента
22 апреля, 2019, 01:51
Центральная избирательная комиссия уже посчитала 31,39% протоколов на выборах президента Украины
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
По данным ЦИК по состоянию на 1:50 22 апреля, Владимир Зеленский набирает 73,16%, Петр Порошенко - 24,5%
2,33% бюллетеней признаны недействительными.
Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07% .
- 21 апреля были обнародованы результаты национального экзит-пола по состоянию на 20:00, по которым Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а Петра Порошенко поддержали 25,5% избирателей.
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