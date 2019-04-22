ЦИК обработала 100% иностранных бюллетеней
22 апреля, 2019, 10:02
Центральная избирательная комиссия обработала все 100% предыдущих протоколов зарубежного избирательного округа
Об этом председатель ЦИК Татьяна Слипачук написала в Facebook.
В общем, 21 апреля за пределами страны проголосовали 59 тыс. 830 украинский. Это почти на 5 тыс. больше, чем во время голосования в первом туре.
Отмечается, что в списки избирателей в 72 странах этот раз внесли 449 тис.174 человек.
Слипачук отметила, что тройка стран, где больше всего проголосовало украинский не изменилась:
- Польша - 7880;
- Германия - 6962;
- Италия - 5901.
Напмним, что по состоянию на 9 утра 22 апреля ЦИК обработала 92% протоколов второго тура выборов. По обновленным данным Владимира Зеленского поддержали 73,17% - 12561692 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,5% - 4206056 избирателей.
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