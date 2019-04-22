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ЦИК обработала 100% иностранных бюллетеней


фото: Reuters
Центральная избирательная комиссия обработала все 100% предыдущих протоколов зарубежного избирательного округа

Об этом председатель ЦИК Татьяна Слипачук написала в Facebook.

В общем, 21 апреля за пределами страны проголосовали 59 тыс. 830 украинский. Это почти на 5 тыс. больше, чем во время голосования в первом туре.

Отмечается, что в списки избирателей в 72 странах этот раз внесли 449 тис.174 человек.

Слипачук отметила, что тройка стран, где больше всего проголосовало украинский не изменилась:

  • Польша - 7880;
  • Германия - 6962;
  • Италия - 5901.

Напмним, что по состоянию на 9 утра 22 апреля ЦИК обработала 92% протоколов второго тура выборов. По обновленным данным Владимира Зеленского поддержали 73,17% - 12561692 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,5% - 4206056 избирателей.

 

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