Зеленский показал бюллетень, потому что попросили журналисты, - штаб кандидата

21 апреля, 2019, 15:28

Кандидат в президенты показал свой бюллетень, ведь его попросили журналисты

Об этом заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает Укринформ.

"Попросили журналисты показать бюллетень, и он показал его в развернутом виде. Это не это было сделано с целью пиара. Получилось, как получилось. Было нарушения законодательства и в рамках действующего законодательства он и мы понесем ответственность ", - рассказал Разумков.

Напомним, полиция вручила Зеленскому протокол об админнарушении из-за демонстрации бюллетеня с отметкой у своей фамилии.