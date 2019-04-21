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Зеленский показал бюллетень, потому что попросили журналисты, - штаб кандидата


фото: Reuters
Кандидат в президенты показал свой бюллетень, ведь его попросили журналисты

Об этом заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает Укринформ.

"Попросили журналисты показать бюллетень, и он показал его в развернутом виде. Это не это было сделано с целью пиара. Получилось, как получилось. Было нарушения законодательства и в рамках действующего законодательства он и мы понесем ответственность ", - рассказал Разумков.

Напомним, полиция вручила Зеленскому протокол об админнарушении из-за демонстрации бюллетеня с отметкой у своей фамилии.

 

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