Зеленский показал бюллетень, потому что попросили журналисты, - штаб кандидата
21 апреля, 2019, 15:28
Кандидат в президенты показал свой бюллетень, ведь его попросили журналисты
Об этом заявил представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает Укринформ.
"Попросили журналисты показать бюллетень, и он показал его в развернутом виде. Это не это было сделано с целью пиара. Получилось, как получилось. Было нарушения законодательства и в рамках действующего законодательства он и мы понесем ответственность ", - рассказал Разумков.
Напомним, полиция вручила Зеленскому протокол об админнарушении из-за демонстрации бюллетеня с отметкой у своей фамилии.
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