Вышла новая короткометражка по мотивам "Чужого"
Новый фильм "Ore" обнародовали на YouTube-канале Imagine Games Network.
Компания 20th Century Fox провела конкурс по случаю юбилея выхода научно-фантастического хоррора Ридли Скотта "Чужой" и отобрала из 550 присланных короткометражек 6 лучших.
Короткометражки "Alone", "Containment", "Harvest", "Night Shift", "Ore" и "Specimen" рассказывают новые истории мира ксеноморфа. В центре каждого фильма - противостояние людей и монстров.
По сюжету "Ore", Шахтерка Лоррейн вступает в свою смену и обнаруживает погибшего коллегу. Вместе с другими шахтерами она пытается понять, что произошло, а заодно выжить и не попасться ксеноморфу.
Режиссерами фильма выступили сестры Сэм и Кейли Спир.
Первый научно-фантастический фильм ужасов "Чужой" режиссера Ридли Скотта вышел в мае 1979 года. Главную роль в нем сыграла Сигурни Уивер. Фильм получил ряд наград, среди которых премия "Оскар" за лучшие визуальные эффекты. После этого вышло еще несколько фильмов франшизы, премьера последнего из которых - "Чужой: Завещание" состоялась в 2017 году.
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