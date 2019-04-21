В Украине закрылись все избирательные участки
21 апреля, 2019, 20:11
В Украине завершилось голосование во втором туре президентских выборов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В день второго тура президентских выборов, 21 апреля 2019 года, избирательные участки для голосования закрылись в 20:00.
Избиратели могли проголосовать с 8:00 до 20:00.
Голосование на выборах президента Украины началось в Австралии в 01:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 апреля. Завершится голосование в 6:00 утра 22 апреля при киевскому времени на участке в Сан-Франциско.
- По результатам национального экзитпола у Владимира Зеленского 73,2%, Петр Порошенко набрал 25,3%.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-