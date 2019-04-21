В Украине закрылись все избирательные участки

21 апреля, 2019, 20:11

В Украине завершилось голосование во втором туре президентских выборов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В день второго тура президентских выборов, 21 апреля 2019 года, избирательные участки для голосования закрылись в 20:00.

Избиратели могли проголосовать с 8:00 до 20:00.

Голосование на выборах президента Украины началось в Австралии в 01:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 апреля. Завершится голосование в 6:00 утра 22 апреля при киевскому времени на участке в Сан-Франциско.