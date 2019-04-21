В Николаеве возле избирательного участка задержали мужчин с ружьем

21 апреля, 2019, 20:25

В Николаеве, в день выборов президента Украины, вблизи избирательного участка правоохранители задержали восемь человек, которые имели при себе оружие

Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

Как сообщается, инцидент произошел возле участка №480815, расположенного на территории Николаевского зоопарка.

"Внимание спецназовцев ТОР привлекли неизвестные молодые люди спортивного телосложения с дорожными сумками, которые находились вблизи участковой избирательной комиссии, которая базируется на территории Николаевского зоопарка. В сумке одного из них патрульные обнаружили охотничье ружье, и все восемь в возрасте от 23 до 28-ми лет для выяснения обстоятельств были приглашены в Ингульский отдел полиции ", - говорится в сообщении.

В то же время, сами жители Днепра заверили, что приехали в Николаев в поисках работы, но устроиться не удалось, поэтому как раз собирались возвращаться.

"Владелец гладкоствольного охотничьего ружья "Сайга" предоставил правоохранителям разрешительные документы и объяснил, что оружие он вез с собой для самозащиты", - сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам наблюдателя ОПОРЫ, на работу участка инцидент не повлиял, голосование продолжилось.