В Николаеве возле избирательного участка задержали мужчин с ружьем
Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.
Как сообщается, инцидент произошел возле участка №480815, расположенного на территории Николаевского зоопарка.
"Внимание спецназовцев ТОР привлекли неизвестные молодые люди спортивного телосложения с дорожными сумками, которые находились вблизи участковой избирательной комиссии, которая базируется на территории Николаевского зоопарка. В сумке одного из них патрульные обнаружили охотничье ружье, и все восемь в возрасте от 23 до 28-ми лет для выяснения обстоятельств были приглашены в Ингульский отдел полиции ", - говорится в сообщении.
В то же время, сами жители Днепра заверили, что приехали в Николаев в поисках работы, но устроиться не удалось, поэтому как раз собирались возвращаться.
"Владелец гладкоствольного охотничьего ружья "Сайга" предоставил правоохранителям разрешительные документы и объяснил, что оружие он вез с собой для самозащиты", - сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
По словам наблюдателя ОПОРЫ, на работу участка инцидент не повлиял, голосование продолжилось.
- Напомним, что в Ужгороде избирателям поступали фейковые SMS и сообщения в Viber об изменении процедуры голосования.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-