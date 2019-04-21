//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Отметку рядом с тем, кого не поддерживаешь. В Ужгороде рассылают фейковые SMS о голосовании

В Ужгороде избирателям поступают SMS и сообщения в Viber об изменении процедуры голосования

Об этом сообщает Опора.

В сообщениях указано, что согласно новым правилам, ставить отметку в бюллетене нужно не за того кандидата, которого поддерживаешь, а рядом с фамилией того кандидата, которого не поддерживаешь.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

21 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать