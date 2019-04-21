Отметку рядом с тем, кого не поддерживаешь. В Ужгороде рассылают фейковые SMS о голосовании

21 апреля, 2019, 19:36

В Ужгороде избирателям поступают SMS и сообщения в Viber об изменении процедуры голосования

Об этом сообщает Опора.

В сообщениях указано, что согласно новым правилам, ставить отметку в бюллетене нужно не за того кандидата, которого поддерживаешь, а рядом с фамилией того кандидата, которого не поддерживаешь.