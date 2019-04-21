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В Киеве избиратель хотел проголосовать, показав копию паспорта

В Киеве, в день выборов президента Украины, ряд избирателей не смог проголосовать из-за отсутствия необходимых документов

Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА .

Как сообщается, на участке №800759, в Святошинском районе Киева, один из избирателей требовал предоставить ему бюллетень на основании копии паспорта.

По словам мужчины, во время первого тура выборов ему удалось проголосовать таким образом. Члены комиссии отказались выполнить требование избирателя. Когда мужчину начали снимать, он покинул помещение.

Также на участке №800221 в Деснянском районе женщина не смогла проголосовать, так как сменила фамилию после замужества. Документов, подтверждающих этот факт, она не предоставила. По словам избирателя, она приносила свидетельство о браке во время голосования в первом туре, однако тогда члены комиссии его смотрели.

"Кроме того, на этом же участке одна из избирателей пыталась проголосовать по справке, которую ей выдали в Государственной миграционной службе вместо паспорта, который женщина отдала для вклеивания новой фотографии. Члены комиссии отказались выдать бюллетень", - добавили в пресс-службе.

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