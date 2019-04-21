На избирательных участках умерли два человека

21 апреля, 2019, 22:00

На избирательных участках во время второго тура выборов президента Украины зафиксировано две смерти

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга по результатам проведения выборов, сообщает Укринформ .

"К сожалению, констатируем две смерти граждан на избирательных участках. Одна женщина в Волновахе не дошла до избирательного участка несколько метров и умерла, ее не смогли врачи спасти. В Тернопольской области также умер избиратель, местный житель", - сказал он.