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На избирательных участках умерли два человека

На избирательных участках во время второго тура выборов президента Украины зафиксировано две смерти

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга по результатам проведения выборов, сообщает Укринформ .

"К сожалению, констатируем две смерти граждан на избирательных участках. Одна женщина в Волновахе не дошла до избирательного участка несколько метров и умерла, ее не смогли врачи спасти. В Тернопольской области также умер избиратель, местный житель", - сказал он.

  • В Николаеве, в день выборов президента Украины вблизи избирательного участка правоохранители задержали восемь человек, которые имели при себе оружие.
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