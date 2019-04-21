В ЦИК объяснили избыточное количество бюллетеней на некоторых участках

21 апреля, 2019, 17:01

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук объяснила избыточное количество бюллетеней на некоторых специальных избирательных участках

Об этом Татьяна Слипачук написала в facebook.

Глава ЦИК объясняет получение некоторыми специальными избирательными участками большего количества бюллетеней, чем избирателей, постановлением ЦИК от 7 апреля, согласно которому для повторного голосования для каждого спецучастка изготовлено на 0,5% бюллетеней больше ориентировочного количества избирателей.

"В сети появилась информация о том, что некоторые специальные избирательные участки получили значительно большее количество избирательных бюллетеней, чем избирателей. Для разъяснения ситуации, прошу обратить внимание на постановление ЦИК № 760 от 7 апреля 2019 года, в которой отмечается, что" избирательные бюллетени для повторного голосования 21 апреля 2019 года по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года изготавливаются для каждого специального избирательного участка в количестве, что на 0,5% превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список избирателей на избирательном участки ", - написала Слипачук.

Она отметила, что количество бюллетеней определялось с учетом количества койко-мест, мест, численности личного состава соответствующих воинских частей, а также максимально возможного количества членов участковых избирательных комиссий специальных избирательных участков, которые будут включаться в списки избирателей на таких участках.

"Заранее знать точное количество избирателей на специальных участках было невозможно. Ведь оно постоянно меняется. Поэтому, согласно вышеупомянутого постановления, по состоянию на день голосования 21 апреля количество избирательных бюллетеней, изготовленных для отдельных избирательных участков, может отклоняться от количества избирателей на них", - отметила Слипачук.

Слипачук отметила, что по ни одному участку такое отклонение не является критическим, а все избыточные бюллетени будут погашены в установленном порядке.