//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Антарктиде завершилось голосование на самом отдаленном избирательном участке


фото: uac.gov.ua
Украинцы проголосовали на президентских выборах на самом отдаленном избирательном участке на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

В голосовании приняли участие 12 граждан Украины - все участники двадцать четвёртой украинской антарктической экспедиции.

Процедура голосования 21 апреля проходила в помещении бара "Фарадей", который остался Украине в наследство от британских ученых.

В волеизъявлении во время первого тура выборов президента Украины приняли участие 37 человек - 11 членов постоянной экспедиции и 26 ученых из сезонного отряда, которые в то время находились на станции. На прошлой неделе состоялась ротация, и на станции остались только 12 полярников.

null

null

  • Отметим, станция "Академик Вернадский" в Антарктиде - самый отдаленный участок для голосования на выборах президента Украины.
  • Экспедиторы голосуют на станции "Академик Вернадский" с 1998 года. Они могут избирать президента, парламент (по спискам партий), впрочем, не голосуют за кандидатов в мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.
  • Голосование на украинской антарктической станции началось 31 марта в 08:00 по местному, аргентинским, времени (14.00 мск) и закончилось через час.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

21 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать