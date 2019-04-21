21 апреля, 2019, 16:45

Украинцы проголосовали на президентских выборах на самом отдаленном избирательном участке на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

В голосовании приняли участие 12 граждан Украины - все участники двадцать четвёртой украинской антарктической экспедиции.

Процедура голосования 21 апреля проходила в помещении бара "Фарадей", который остался Украине в наследство от британских ученых.

В волеизъявлении во время первого тура выборов президента Украины приняли участие 37 человек - 11 членов постоянной экспедиции и 26 ученых из сезонного отряда, которые в то время находились на станции. На прошлой неделе состоялась ротация, и на станции остались только 12 полярников.