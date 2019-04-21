В Антарктиде завершилось голосование на самом отдаленном избирательном участке
21 апреля, 2019, 16:45
Украинцы проголосовали на президентских выборах на самом отдаленном избирательном участке на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
В голосовании приняли участие 12 граждан Украины - все участники двадцать четвёртой украинской антарктической экспедиции.
Процедура голосования 21 апреля проходила в помещении бара "Фарадей", который остался Украине в наследство от британских ученых.
В волеизъявлении во время первого тура выборов президента Украины приняли участие 37 человек - 11 членов постоянной экспедиции и 26 ученых из сезонного отряда, которые в то время находились на станции. На прошлой неделе состоялась ротация, и на станции остались только 12 полярников.
- Отметим, станция "Академик Вернадский" в Антарктиде - самый отдаленный участок для голосования на выборах президента Украины.
- Экспедиторы голосуют на станции "Академик Вернадский" с 1998 года. Они могут избирать президента, парламент (по спискам партий), впрочем, не голосуют за кандидатов в мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.
- Голосование на украинской антарктической станции началось 31 марта в 08:00 по местному, аргентинским, времени (14.00 мск) и закончилось через час.
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