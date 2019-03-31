Завершилось голосование на отдаленном участке - станции "Академик Вернадский" в Антарктиде

31 марта, 2019, 18:53

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на выборах президента, которое длилось всего час

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Сообщается, что голосование на украинской антарктической станции началось 31 марта в 08:00 по местному, аргентинскому, времени (в 14.00 по киевскому времени) и закончилось через час.

В голосовании приняли участие 34 гражданина Украины: 11 участников двадцать третьей Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции.

В 15:40 по Киеву скан-копию протокола по результатам голосования отправили через интернет в Центральной избирательной комиссии.

"Оригиналы бюллетеней и протокола опечатаны и будут переданы в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, примерно во второй половине апреля 2019", - пояснили ученые.