Завершилось голосование на отдаленном участке - станции "Академик Вернадский" в Антарктиде
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
Сообщается, что голосование на украинской антарктической станции началось 31 марта в 08:00 по местному, аргентинскому, времени (в 14.00 по киевскому времени) и закончилось через час.
В голосовании приняли участие 34 гражданина Украины: 11 участников двадцать третьей Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции.
В 15:40 по Киеву скан-копию протокола по результатам голосования отправили через интернет в Центральной избирательной комиссии.
"Оригиналы бюллетеней и протокола опечатаны и будут переданы в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, примерно во второй половине апреля 2019", - пояснили ученые.
- Отметим, станция "Академик Вернадский" в Антарктиде является самым отдаленным участком для голосования на выборах президента Украины.
- Экспедиторы голосуют на станции "Академик Вернадский" с 1998 года. Они могут избирать президента, парламент (по спискам партий), впрочем, не голосуют за кандидатов в мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.
- Напомним, ранее сообщалось, что на антарктической станции "Академик Вернадский", за 15 тыс. км от Киева, на президентских выборах 31 марта будут голосовать не бюллетенями, а скан-копиями .
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