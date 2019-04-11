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Лукашенко о действиях России: так обнаглели, что начинают нам выкручивать руки

Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил некоторые действия России по закрытию рынка для белорусских товаров с санкциями

Об этом Лукашенко заявил в четверг, 11 апреля, на совещании с экономическим блоком правительства, сообщает  БЕЛТА.

"Одно предприятие закрыли, потом другое. Затем то морковь, то салат, то уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок" , - сказал Лукашенко.

По мнению президента Беларуси, то добро, которое Минск делает для РФ, возвращается постоянно злом.

"Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - посетовал Лукашенко.

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