Лукашенко о действиях России: так обнаглели, что начинают нам выкручивать руки

11 апреля, 2019, 12:04

Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил некоторые действия России по закрытию рынка для белорусских товаров с санкциями

Об этом Лукашенко заявил в четверг, 11 апреля, на совещании с экономическим блоком правительства, сообщает БЕЛТА.

"Одно предприятие закрыли, потом другое. Затем то морковь, то салат, то уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок" , - сказал Лукашенко.

По мнению президента Беларуси, то добро, которое Минск делает для РФ, возвращается постоянно злом.

"Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - посетовал Лукашенко.