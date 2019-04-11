Лукашенко о действиях России: так обнаглели, что начинают нам выкручивать руки
11 апреля, 2019, 12:04
Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил некоторые действия России по закрытию рынка для белорусских товаров с санкциями
Об этом Лукашенко заявил в четверг, 11 апреля, на совещании с экономическим блоком правительства, сообщает БЕЛТА.
"Одно предприятие закрыли, потом другое. Затем то морковь, то салат, то уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок" , - сказал Лукашенко.
По мнению президента Беларуси, то добро, которое Минск делает для РФ, возвращается постоянно злом.
"Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - посетовал Лукашенко.
- Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять единственного союзника на западном направлении.
- Президент Беларуси добавил, что союз с Россией возможен исключительно на равноправной основе и добавил, что об объединении двух государств речи не идет.
- Также Лукашенко запретил проводить в Беларуси российскую систему высшего образования.
- Он также заявил, что СМИ пытаются столкнуть белорусов с россиянами.
- Впрочем, Лукашенко заявил, что 98% белорусов против объединения с Россией.
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