Завтра Папа Римский отслужит пасхальную Святую Мессу
20 апреля, 2019, 14:10
В эти выходные католики празднуют Пасху
Пасхальное бдение в базилике Святого Петра в Ватикане начнется сегодня, 20 апреля 2019 года, в 20:30 местного времени, передает РИСУ .
В воскресенье, 21 апреля, понтифик отправит литургию на площади Святого Петра в Ватикане, которая начнется в 10 часов, а после ее завершения в полдень обратится с лоджии базилики с пасхальным посланием Urbi et Orbi.
- Напомним, со вчерашнего вечера иудеи всего мира празднуют Песах .
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