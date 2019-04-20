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Завтра Папа Римский отслужит пасхальную Святую Мессу


фото: vaticannews.va
В эти выходные католики празднуют Пасху

Пасхальное бдение в базилике Святого Петра в Ватикане начнется сегодня, 20 апреля 2019 года, в 20:30 местного времени, передает РИСУ .

В воскресенье, 21 апреля, понтифик отправит литургию на площади Святого Петра в Ватикане, которая начнется в 10 часов, а после ее завершения в полдень обратится с лоджии базилики с пасхальным посланием Urbi et Orbi.

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