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"Несите корвалол!". Соцсети о результатах экзитпола

Результаты опроса граждан активно комментируют пользователи Facebook. Предлагаем краткий обзор реакции в соцсети

По данным Национального экзитпола, по состоянию на 18:00, за Владимира Зеленского проголосовало 73,2%, а за Петра Порошенко - 25,3%. Результаты опроса активно комментируют пользователи соцсетей.

 

 

 

 

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