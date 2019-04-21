"Несите корвалол!". Соцсети о результатах экзитпола
21 апреля, 2019, 20:17
Результаты опроса граждан активно комментируют пользователи Facebook. Предлагаем краткий обзор реакции в соцсети
По данным Национального экзитпола, по состоянию на 18:00, за Владимира Зеленского проголосовало 73,2%, а за Петра Порошенко - 25,3%. Результаты опроса активно комментируют пользователи соцсетей.
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