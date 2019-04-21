"Несите корвалол!". Соцсети о результатах экзитпола

21 апреля, 2019, 20:17

Результаты опроса граждан активно комментируют пользователи Facebook. Предлагаем краткий обзор реакции в соцсети

По данным Национального экзитпола, по состоянию на 18:00, за Владимира Зеленского проголосовало 73,2%, а за Петра Порошенко - 25,3%. Результаты опроса активно комментируют пользователи соцсетей.