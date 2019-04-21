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На участках в зоне ООС не было нарушений, - Денисова


фото: Reuters
На избирательных участках в зоне ООС не было никаких жалоб и заявлений о нарушениях избирательного права

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова во время брифинга, передает Укринформ.

"Мы впервые сейчас наблюдали соблюдения избирательных прав военнослужащих на специальных избирательных участках в районе проведения операции Объединенных сил. Там создано 80 специальных избирательных участков. Мы запланировали визиты в 13. И уже все 13 избирательных участков нами в настоящее время проверены. В принципе никаких нарушений не зафиксировано, то есть заявлений и жалоб о нарушении избирательного права работниками представлено", - отметила Денисова.

Ранее сообщалось, что на Луганщине член комиссии бросил в ящик пачку бюллетеней "за" одного из кандидатов.

 

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