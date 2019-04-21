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На Луганщине член комиссии бросил в ящик пачку бюллетеней "за" одного из кандидатов


фото: Reuters
В Станично-Луганском районе наблюдатели обнаружили пачку бюллетеней, которая была одновременно брошена одним человеком в урну для голосования

Об этом сообщает движение "Опора" .

В селе Теплое наблюдатель "Опоры" зафиксировал пачку бюллетеней, находившихся в ящике для голосования.

Во время выяснения ситуации члены комиссии посоветовали наблюдателю "закрыть глаза на указанную ситуацию и не вызывать полицию".

Наблюдатель все-таки позвонил в полицию, а один из членов комиссии признался, что это он бросил бюллетени в пользу одного из кандидатов.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, которая получает объяснения от члена комиссии и оказывает правовую оценку ситуации.

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