На Луганщине член комиссии бросил в ящик пачку бюллетеней "за" одного из кандидатов
21 апреля, 2019, 17:46
В Станично-Луганском районе наблюдатели обнаружили пачку бюллетеней, которая была одновременно брошена одним человеком в урну для голосования
Об этом сообщает движение "Опора" .
В селе Теплое наблюдатель "Опоры" зафиксировал пачку бюллетеней, находившихся в ящике для голосования.
Во время выяснения ситуации члены комиссии посоветовали наблюдателю "закрыть глаза на указанную ситуацию и не вызывать полицию".
Наблюдатель все-таки позвонил в полицию, а один из членов комиссии признался, что это он бросил бюллетени в пользу одного из кандидатов.
Сейчас на месте происшествия работает полиция, которая получает объяснения от члена комиссии и оказывает правовую оценку ситуации.
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