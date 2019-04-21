На проблемном участке в Донецкой области проголосовал один избиратель

21 апреля, 2019, 22:36

В Донецкой области на избирательном участке № 140379, который открылся в 16 часов, проголосовал один человек

Об этом сообщает ОПОРА.

"По состоянию на 20:00 один человек воспользовался своим избирательным правом и проголосовал на участке №140379 в округе №60 в Донецкой области, который не открылся вовремя, а соответствующая участковая комиссия была сформирована в день голосования 21 апреля", - говорится в сообщении.