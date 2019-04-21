В Донецкой области откроют участок, который вовремя не начал работу

21 апреля, 2019, 16:23

Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области, который вовремя не начал работу в день голосования, наконец будет открыт

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Избирательный участок в с. Лебединское Волновахского района Донецкой области будет открыт, следственные действия в рамках расследования дела о препятствовании волеизъявлению граждан на этом участке будут продолжаться.

"Одно из дел по ч. 3 ст. 157 УК - по неоткрытию избирательного участка в Донецкой области, в селе Лебединском. Информация для вас: он будет открыт и начнет свою работу, более 600 избирателей смогут проголосовать", - рассказал на брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Вместе с тем он отметил, что следственные действия будут продолжаться, "поскольку мы понимаем, что есть люди, которые несут персональную ответственность за то, что своевременно избирательный участок не открылся".

При этом Варченко добавил, что сейчас и ЦИК, и окружная комиссия принимают меры для того, чтобы участок мог начать свою работу.