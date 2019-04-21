На Днепропетровщине нетрезвый избиратель сообщил о минировании участка

21 апреля, 2019, 10:35

В городе Никополь Днепропетровской области нетрезвый мужчина заявил о заминировании избирательного участка

Об инциденте на избирательном участке №120791 заявила гражданская сеть "Опора", сообщает УНИАН .

Отмечается, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. После нескольких неудачных шуток он получил бюллетень и зашел в кабинку для голосования.

"На выходе из кабинки для тайного голосования от демонстративно бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба. Оказалось, что это также была шутка. Наблюдатели" Опоры "с места событий сообщают, что избиратель смог осуществить волеизъявление", - говорится в сообщении.