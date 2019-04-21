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На Днепропетровщине нетрезвый избиратель сообщил о минировании участка

В городе Никополь Днепропетровской области нетрезвый мужчина заявил о заминировании избирательного участка

Об инциденте на избирательном участке №120791 заявила гражданская сеть "Опора", сообщает УНИАН .

Отмечается, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. После нескольких неудачных шуток он получил бюллетень и зашел в кабинку для голосования.

"На выходе из кабинки для тайного голосования от демонстративно бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба. Оказалось, что это также была шутка. Наблюдатели" Опоры "с места событий сообщают, что избиратель смог осуществить волеизъявление", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 21 апреля в Украине проходит второй тур голосования на очередных выборах президента Украины. Голосование продлится с 8 до 20 часов, на избирательных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания.
  • Несколько избирательных участков в Волынской области в день голосования во втором туре выборов президента Украины получили на 1-13 бюллетеней меньше, чем избирателей , внесенных в списки.
  • Наблюдатели "Опоры" в Днепропетровской области фиксируют факты передачи бюллетеней для голосования на спецучастке почти в 3 раза больше числа избирателей.
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