МИД Польши предлагает отменить роуминг для украинцев

21 апреля, 2019, 08:41

Польша инициирует ряд новых предложений со стороны ЕС для стран "Восточного партнерства" для повышения статуса этого проекта

Об этом заявил новый заместитель миинстра иностранных дел Польши из восточных вопросов Марцин Пшидач, передает PAP .

"С одной стороны, речь идет о приближении правовых систем стран-партнеров в европейских систем, мониторинг их прогресса в воплощении европейского наследия. Второе предложение Польши - это ставка на отраслевую сотрудничество", - заявил Пшидач.

"Если страны СП не могут полностью адаптироваться к европейским стандартам, то это может быть сделано по крайней мере в отдельных секторах", - добавил он.

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Примером таких действий он назвал, в частности, отмена оплаты за звонки в роуминге, что почувствовали бы на себе простые люди, в частности украинцы, проживающие в Польше. Другим примером он назвал инвестиции в инфраструктурные проекты, что физически сблизило бы страны "Восточного партнерства" в ЕС.

Пшидач отметил, что можно было бы также установить ротационное председательство в рамках "Восточного партнерства", что увеличило бы уровень ответственности этих стран за дальнейшее развитие этой инициативы. Кроме того, речь идет о разрешении участия стран ВП в отдельных форумах ЕС.