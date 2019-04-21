МИД Польши предлагает отменить роуминг для украинцев
Об этом заявил новый заместитель миинстра иностранных дел Польши из восточных вопросов Марцин Пшидач, передает PAP .
"С одной стороны, речь идет о приближении правовых систем стран-партнеров в европейских систем, мониторинг их прогресса в воплощении европейского наследия. Второе предложение Польши - это ставка на отраслевую сотрудничество", - заявил Пшидач.
"Если страны СП не могут полностью адаптироваться к европейским стандартам, то это может быть сделано по крайней мере в отдельных секторах", - добавил он.
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Примером таких действий он назвал, в частности, отмена оплаты за звонки в роуминге, что почувствовали бы на себе простые люди, в частности украинцы, проживающие в Польше. Другим примером он назвал инвестиции в инфраструктурные проекты, что физически сблизило бы страны "Восточного партнерства" в ЕС.
Пшидач отметил, что можно было бы также установить ротационное председательство в рамках "Восточного партнерства", что увеличило бы уровень ответственности этих стран за дальнейшее развитие этой инициативы. Кроме того, речь идет о разрешении участия стран ВП в отдельных форумах ЕС.
- Напомним, стало известно, сколько украинцам можно заработать в Польше на разных должностях .
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