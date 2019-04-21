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Адель развелась со своим мужем

Представители популярной певицы подтвердили, что Адель разорвала отношения с Саймоном Конецким

Об этом представители артистки Бенни Тарантини и Карл Фиш сообщили в заявлении Associated Press.

30-летняя Адель, вероятно, переживает сложный период. В января 2019 года она сообщила, что закрывает музыкальный бизнес и уходит со сцены. Такое решение было обусловлено тем, что она хочет уделять больше времени своему сыну - 7-летнему Анджело. Теперь появилась официальная информация о разводе.

"Адель и ее партнер разошлись, - говорится в сообщении. - Они стремятся воспитывать сына в любви. Как и всегда, они просят о конфиденциальности. Больше комментариев не будет".

В конце марта Адель и Дженнифер Лоуренс заметили в гей-баре Нью-Йорка

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