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Адель и Дженнифер Лоуренс "зажгли" в гей-баре Нью-Йорка

Звезды делали селфи, обнимались с посетителями и танцевали на сцене

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Daily News.

Британская певица Адель и американская актриса Дженнифер Лоуренс посетили гей-бар в Нью-Йорке. Они присоединились к алкогольным играм других посетителей, делали селфи и обнимались с мужчинами.

Подруги поднялись на сцену и танцевали. Отмечается, что они вели себя, как обычные посетители заведения. Однако вызвали немалый ажиотаж среди гостей бара.

 

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