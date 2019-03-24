Адель и Дженнифер Лоуренс "зажгли" в гей-баре Нью-Йорка
24 марта, 2019, 20:00
Звезды делали селфи, обнимались с посетителями и танцевали на сцене
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Daily News.
Британская певица Адель и американская актриса Дженнифер Лоуренс посетили гей-бар в Нью-Йорке. Они присоединились к алкогольным играм других посетителей, делали селфи и обнимались с мужчинами.
Подруги поднялись на сцену и танцевали. Отмечается, что они вели себя, как обычные посетители заведения. Однако вызвали немалый ажиотаж среди гостей бара.
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