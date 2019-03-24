Адель и Дженнифер Лоуренс "зажгли" в гей-баре Нью-Йорка

24 марта, 2019, 20:00

Звезды делали селфи, обнимались с посетителями и танцевали на сцене

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Daily News.

Британская певица Адель и американская актриса Дженнифер Лоуренс посетили гей-бар в Нью-Йорке. Они присоединились к алкогольным играм других посетителей, делали селфи и обнимались с мужчинами.

Подруги поднялись на сцену и танцевали. Отмечается, что они вели себя, как обычные посетители заведения. Однако вызвали немалый ажиотаж среди гостей бара.