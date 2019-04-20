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Иудеи всего мира празднуют Песах


фото: jewishboston.com
Вечером в пятницу, 19 апреля 2019 года, начался праздник Песах - главная ежегодная религиозная церемония в иудаизме, знаменующий выход евреев из египетского рабства

Впрочем, праздник этот символизирует выход из любого порабощения, и прежде всего - духовного, передает израильский 9 канал .

Название "Песах" традиция связывает с тем, что Бог прошел (песах) дома израильтян, не трогая их во время казней египетских (Исх. 12: 23-27). Словом "песах" в древности называли однолетнего агнца или козла, которое приносят в жертву накануне этого праздника (14 нисана к вечеру). Его жарили целиком и съедали ночью на семейном праздничной трапезе.

Сейчас в первый вечер праздника, а в этом году это был вечер 19 апреля, происходит Седер - праздничный ужин с такими главными атрибутами как красное вино и пресный хлеб.

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