Иудеи всего мира празднуют Песах

20 апреля, 2019, 09:31

Вечером в пятницу, 19 апреля 2019 года, начался праздник Песах - главная ежегодная религиозная церемония в иудаизме, знаменующий выход евреев из египетского рабства

Впрочем, праздник этот символизирует выход из любого порабощения, и прежде всего - духовного, передает израильский 9 канал .

Название "Песах" традиция связывает с тем, что Бог прошел (песах) дома израильтян, не трогая их во время казней египетских (Исх. 12: 23-27). Словом "песах" в древности называли однолетнего агнца или козла, которое приносят в жертву накануне этого праздника (14 нисана к вечеру). Его жарили целиком и съедали ночью на семейном праздничной трапезе.

Сейчас в первый вечер праздника, а в этом году это был вечер 19 апреля, происходит Седер - праздничный ужин с такими главными атрибутами как красное вино и пресный хлеб.