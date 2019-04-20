У побережья Крыма сломался российский военный корабль

20 апреля, 2019, 19:43

В Черном море у побережья Крыма сломался российский десантный корабль "Цезарь Куников"

Об этом сообщают российские СМИ.

Большой десантный корабль Черноморского флота ВМФ России "Цезарь Куников" после проведения учений сломался в районе мыса Херсонес.

Инцидент произошел 18 апреля. У судна возникла неисправность с рулевым устройством. В итоге "Цезарь Куников" отбуксировали в пункт базирования в аннексированный Россией Крым.

"Для исключения возможных аварийных ситуаций во время мероприятия и швартовки в пункте базирования дежурные службы решили, что кораблю необходимо зайти в гавань с использованием буксиров вспомогательного флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после успешной швартовки корабля специалисты приступили к выявлению технической неисправности, которая будет устранена в ближайшее время.