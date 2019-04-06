Российские корабли устроили ракетные стрельбы в Черном море

6 апреля, 2019, 19:11

Российские ракетные корабли, базирующиеся в Севастополе, устроили стрельбы в акватории Черного моря

Об этом сообщает "Крым Реалии" со ссылкой на Черноморский флот РФ.

Отряд кораблей Черноморского флота вернулся в пункт базирования в Севастополь после проведения ракетных стрельб.

"Кроме ракетных катеров "Ивановец" и "Р-60", непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, принимавших участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства", - сказал начальник пресс-службы флота Алексей Рулев.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.