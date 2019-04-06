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Российские корабли устроили ракетные стрельбы в Черном море


фото: krymr.com
Российские ракетные корабли, базирующиеся в Севастополе, устроили стрельбы в акватории Черного моря

Об этом сообщает "Крым Реалии" со ссылкой на Черноморский флот РФ.

Отряд кораблей Черноморского флота вернулся в пункт базирования в Севастополь после проведения ракетных стрельб.

"Кроме ракетных катеров "Ивановец"  и "Р-60", непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, принимавших участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства", - сказал начальник пресс-службы флота Алексей Рулев.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

  • Напомним, 19 марта подводная лодка "Старый Оскол" Черноморского флота РФ, оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", вышла в море на обучение.
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