Российские корабли устроили ракетные стрельбы в Черном море
Об этом сообщает "Крым Реалии" со ссылкой на Черноморский флот РФ.
Отряд кораблей Черноморского флота вернулся в пункт базирования в Севастополь после проведения ракетных стрельб.
"Кроме ракетных катеров "Ивановец" и "Р-60", непосредственно выполняли ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, принимавших участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства", - сказал начальник пресс-службы флота Алексей Рулев.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
- Напомним, 19 марта подводная лодка "Старый Оскол" Черноморского флота РФ, оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", вышла в море на обучение.
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