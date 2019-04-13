В "день тишины" телеканал "1 + 1" покажет шоу и фильм с участием Зеленского
13 апреля, 2019, 15:54
20 апреля, в "день тишины" перед вторым туром выборов президента Украины, телеканал "1 + 1" покажет шоу и фильм с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского
Эта информация размещена на официальном сайте телеканала, передает Еспресо.TV .
В 16:35 и 20:25 запланирована трансляция шоу "Вечерний квартал", а в 22:20 на "1 + 1" должны показать фильм "Я, ты, он, она», где Зеленский исполняет одну из главных ролей.
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- Напомним, генеральный директор "1 + 1" Александр Ткаченко заявил, что канал будет судиться против действующего президента Украины Петра Порошенко, который без предупреждения пришел в студию.
- В свою очередь, из-за нынешней информационной политики "1 + 1" известный украинский детский писатель Александр Дерманский прекратил 11-летнее сотрудничество с телеканалом .
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