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В "день тишины" телеканал "1 + 1" покажет шоу и фильм с участием Зеленского


фото: narodna-pravda.ua
20 апреля, в "день тишины" перед вторым туром выборов президента Украины, телеканал "1 + 1" покажет шоу и фильм с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского

Эта информация размещена на официальном сайте телеканала, передает Еспресо.TV .

В 16:35 и 20:25 запланирована трансляция шоу "Вечерний квартал", а в 22:20 на "1 + 1" должны показать фильм "Я, ты, он, она», где Зеленский исполняет одну из главных ролей.

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