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Роман Полански подал в суд на Американскую киноакадемию

Через год после исключения режиссера из состава академии Полански потребует восстановить его в составе организации

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Адвокат режиссера Романа Полански Гарленд Браун обратился с соответствующим ходатайством в суд Лос-Анджелеса. Юристы режиссера считают, что "решение академии об исключении не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательствах".

  • 3 мая 2018 года Американская академия кинематографических искусств и наук, известная своей ежегодной кинопремией Оскар, исключила актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из рядов своих членов.
  • Через несколько дней после этого адвокат постановщика направил письмо в организацию, утверждая, что этот шаг был незаконным и угрожая подать в суд, если Полански не дадут возможности справедливого разбирательства.
  • По словам адвоката, решение киноакадемии незаконно, поскольку Полански не дали высказаться в свою защиту.
  • Год назад Браун выразил надежду, что академия захочет избежать судебного процесса.
  • Полански скрывается от американских правоохранительных органов в течение 40 лет. В 1978 году он бежал из США в Европу, чтобы избежать суда за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней в 1977 году.
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