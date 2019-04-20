Роман Полански подал в суд на Американскую киноакадемию
20 апреля, 2019, 16:35
Через год после исключения режиссера из состава академии Полански потребует восстановить его в составе организации
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Адвокат режиссера Романа Полански Гарленд Браун обратился с соответствующим ходатайством в суд Лос-Анджелеса. Юристы режиссера считают, что "решение академии об исключении не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательствах".
- 3 мая 2018 года Американская академия кинематографических искусств и наук, известная своей ежегодной кинопремией Оскар, исключила актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из рядов своих членов.
- Через несколько дней после этого адвокат постановщика направил письмо в организацию, утверждая, что этот шаг был незаконным и угрожая подать в суд, если Полански не дадут возможности справедливого разбирательства.
- По словам адвоката, решение киноакадемии незаконно, поскольку Полански не дали высказаться в свою защиту.
- Год назад Браун выразил надежду, что академия захочет избежать судебного процесса.
- Полански скрывается от американских правоохранительных органов в течение 40 лет. В 1978 году он бежал из США в Европу, чтобы избежать суда за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней в 1977 году.
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