Оскароносного режиссера Полански исключили из американской киноакадемии

4 мая, 2018, 11:54

Известный режиссер польского происхождения Роман Полански был исключен из членов Американской академии кинематографических искусств и наук, которая вручает “Оскар”

Об этом сообщает ВВС Украина.

Режиссера Роман Полански обвиняют в совращении несовершеннолетней 40 лет назад. Решение об исключении режиссера в Киноакадемии приняли во время голосования во вторник, а обнародовали в четверг.

Список членов академии оставил и комедийный актер Билл Косби.

В заявлении Киноакадемии говорится, что правление "проголосовало за исключение актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из своих членов согласно правилам поведения в организации".

За всю 91-летнюю историю из Американской киноакадемии исключили только четырех людей.

84-летний Роман Полански является лауреатом “Оскара”. В 2003 году получил награду за фильм “Пианист”.