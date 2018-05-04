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Оскароносного режиссера Полански исключили из американской киноакадемии

Известный режиссер польского происхождения Роман Полански был исключен из членов Американской академии кинематографических искусств и наук, которая вручает “Оскар”

Об этом сообщает ВВС Украина.

Режиссера Роман Полански обвиняют в совращении несовершеннолетней 40 лет назад. Решение об исключении режиссера в Киноакадемии приняли во время голосования во вторник, а обнародовали в четверг.

Список членов академии оставил и комедийный актер Билл Косби.

В заявлении Киноакадемии говорится, что правление "проголосовало за исключение актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из своих членов согласно правилам поведения в организации".

За всю 91-летнюю историю из Американской киноакадемии исключили только четырех людей.

84-летний Роман Полански является лауреатом “Оскара”. В 2003 году получил награду за фильм “Пианист”.

  • В 1977 году Романа Полански обвинили в совращении 13-летней модели Саманты Геймер. По американским законам ему грозило заключение на срок до 50 лет.
  • В рамках соглашения со следствием Полански признал себя виновным в незаконных половых отношениях с несовершеннолетней - "уставном" изнасиловании.
  • Фотомодель Саманта Геймер, которую Полански пригласил якобы для съемки для французского издания Vogue в дом Джека Николсона в Лос-Анджелесе, вспоминала, что режиссер дал ей шампанское и наркотик, после чего принудил к сексу. Джека Николсона тогда не было в городе.
  • После признания вины Полански провел в тюрьме 42 дня, а затем бежал из США, опасаясь, что его соглашение со следствием отменят.
  • Дело в отношении режиссера до сих пор не закрыто. В прошлом году суд в США отказался закрывать его даже после ходатайства жертвы, которая считает многолетнее изгнание достаточным наказанием для режиссера. Однако суды в Польше и швейцарские власти отказали в запросе о его экстрадиции.
  • Полански имеет гражданство Франции и Польши. Он живет во Франции, а эта страна не выдает своих граждан. Польский суд отказал США в выдаче Полански, когда режиссер в 2015 году снимал фильм в Кракове.
  • Швейцария ответила отказом на запрос США об экстрадиции в 2010 году, хотя там Полански должен был провести девять месяцев под домашним арестом в ожидании этого решения.
  • В прошлом году его избрали в жюри кинопремии "Сезар" во Франции, однако ему пришлось отказаться от участия из-за протестов феминисток.

 

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