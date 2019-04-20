20 апреля, 2019, 20:49

В "день тишины", 20 апреля, в полицию поступило более 200 заявлений о нарушениях избирательного законодательства

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало в facebook.

"По состоянию на 18.00 полиция зафиксировала 201 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - написал Тракало.

По его словам, лидерами антирейтинга остаются Днепропетровская (25), Полтавская (16), Донецкая (15), а также Одесская области (14) и Киев (36).

Отмечается, что указанные факты связаны с незаконной агитацией (139), подкупом избирателей и нарушением избирательного процесса (по 2) и др.

По полученным сообщениям полицией открыто одно уголовное производство - а именно: по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.