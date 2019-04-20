"День тишины": в полицию поступило более 200 заявлений о нарушениях
20 апреля, 2019, 20:49
В "день тишины", 20 апреля, в полицию поступило более 200 заявлений о нарушениях избирательного законодательства
Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало в facebook.
"По состоянию на 18.00 полиция зафиксировала 201 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - написал Тракало.
По его словам, лидерами антирейтинга остаются Днепропетровская (25), Полтавская (16), Донецкая (15), а также Одесская области (14) и Киев (36).
Отмечается, что указанные факты связаны с незаконной агитацией (139), подкупом избирателей и нарушением избирательного процесса (по 2) и др.
По полученным сообщениям полицией открыто одно уголовное производство - а именно: по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.
- Ранее, 20 апреля сообщалось, что в "день тишины" в полицию уже поступило 97 заявлений о нарушениях избирательного законодательства .
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-