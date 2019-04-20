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Протесты "желтых жилетов": полиция применила слезоточивый газ, более 120 задержанных


фото: REUTERS
Во время протестов "желтых жилетов" в Париже произошли беспорядки, полиция применила слезоточивый газ и задержала 125 человек

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на The Local.

Во французской столице сегодня, 20 апреля, более 125 человек были арестованы во время акций протеста "желтых жилетов", которые выступали сначала против повышения тарифов на топливо.

Во время акции ее участники поджигали автомобили и имущество. Полиция применила слезоточивый газ и призвала мирных демонстрантов отделиться от тех, кто применяет силу.

Противостояние вспыхнуло в районе Площади Республики. Также сообщается, что только две акции из четырех были санкционированы местными властями.

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