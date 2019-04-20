22-я суббота "желтых жилетов": готовится "новый ультиматум"

20 апреля, 2019, 14:30

В субботу, 20 апреля 2019 года, центром движения "желтых жилетов" вновь назначен Париж. В ожидании выступления президента страны Эммануэля Макрона, отложенного из-за пожара в соборе Парижской Богоматери, участники движения намерены предъявить правительства "новый ультиматум"

Манифестации ожидаются также в Тулузе, Монпелье, Бордо, Лионе и других городах, передает RFI .

В Париже ожидаются четыре демонстрации. Две из них, по маршруту Базилика Сен-Дени - университет жись (5 округ) были официально разрешены. Две других, которые должны были следовать от Берси до Шатле и площади Этуаль - запрещены.

Запрещены митинги на Елисейских полях и в районе собора Нотр-Дам.

При этом все французские СМИ цитируют сегодня префекта парижской полиции Дидье Лалльмана, который предупредил, что "радикальный блок с 1500-2000 человек может попытаться посеять хаос во французской столице".

Накануне министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что по всей стране будет мобилизовано более 60 тыс. полицейских и жандармов, в том числе более пять тысяч - в Париже.