22-я суббота "желтых жилетов": готовится "новый ультиматум"
Манифестации ожидаются также в Тулузе, Монпелье, Бордо, Лионе и других городах, передает RFI .
В Париже ожидаются четыре демонстрации. Две из них, по маршруту Базилика Сен-Дени - университет жись (5 округ) были официально разрешены. Две других, которые должны были следовать от Берси до Шатле и площади Этуаль - запрещены.
Запрещены митинги на Елисейских полях и в районе собора Нотр-Дам.
При этом все французские СМИ цитируют сегодня префекта парижской полиции Дидье Лалльмана, который предупредил, что "радикальный блок с 1500-2000 человек может попытаться посеять хаос во французской столице".
Накануне министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что по всей стране будет мобилизовано более 60 тыс. полицейских и жандармов, в том числе более пять тысяч - в Париже.
Читайте также
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
Читайте также
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях