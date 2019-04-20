Порошенко подписал указ о европейской и евроатлантической интеграции
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Глава государства утвердил план мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора с целью обеспечения необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, согласно части третьей статьи 102 Конституции Украины.
Кабинет Министров Украины должен обеспечить выполнение вместе с соответствующими государственными органами плана мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, утвержденного этим указом, и ежеквартально информировать президента Украины о ходе выполнения, а также отчитываться о выполнении указанного плана мероприятий в установленные сроки.
Согласно указу секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины поручено обеспечить рассмотрение на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в мае 2019 года вопрос о проведении отдельных обзоров, включенных в комплексный обзора сектора безопасности и подать по итогам консультаций с представителями НАТО и государств-членов НАТО во второй половине 2019 года на рассмотрение президенту Украины проекты законов об охране секретной информации и о разведке.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
- Напомним, 10 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу Украина-НАТО - план стратегических реформ, необходимых для обеспечения системной подготовки Украины к членству в НАТО.
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