Президент подписал Годовую национальную программу Украина-НАТО

10 апреля, 2019, 16:46

Об этом президент сообщил в среду, 10 апреля, на своей странице в Facebook.

"Подписал Годовую национальную программу по укреплению партнерства между Украиной и НАТО на 2019 год. Это системный, многоплановый документ, определяющий наши цели, которые планируется достичь к концу 2020 года, и приоритетные задачи на текущий год. Это наша домашняя работа на пути в НАТО" , - заявил президент.

Порошенко добавил: этот комплексный документ означает, что украинская армия будет соответствовать стандартам НАТО и по вооружению, и по тактике оперативных направлений, стратегий и действий.

Напомним, правительство одобрило Годовую национальную программу Украина-НАТО 30 января. Программа представляет собой план стратегических реформ и других мероприятий, необходимых для обеспечения эффективной, целенаправленной и системной подготовки Украины к членству в НАТО.