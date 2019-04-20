Конституционный суд открыл производство по переименованию УПЦ МП

20 апреля, 2019, 18:16

Конституционный суд открыл производство по представлению 49 народных депутатов относительно переименования УПЦ МП в Русскую церковь в Украине

Об этом сообщает официальный сайт Конституционного суда.

"Постановлением коллегии судей КСУ открыто конституционное производство по делу; осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Палаты Суда", - говорится в сообщении.

49 нардепов обратились в КСУ с соответствующим представлением 18 января 2019 года. Уполномоченными по поручению указанные депутаты от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, Александр Долженков и Василий Нимченко.

Депутаты просят признать неконституционным закон "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано таким, осуществляет военную агрессию против Украины и / или временно оккупировала часть территории Украины" от 20 декабря 2018 года № 2662-VIII.

Депутаты считают, что в законе нарушаются конституционные права граждан, а именно право на свободу мировоззрения и вероисповедания в разрезе права на беспрепятственное ведение религиозной деятельности.