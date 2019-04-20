Новинский уже обещает вернуть Московскому патриархату "все незаконно отобранные храмы"

20 апреля, 2019, 13:30

Переход храмов УПЦ МП в подчинение Православной церкви Украины проходит путем "рейдерских захватов" при поддержке местных властей и попустительстве правоохранительных органов

Об этом заявил глава фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Вадим Новинский, сообщает пресс-служба его партии

"Власть, которая отходит, продолжает гонения на каноническую Украинскую православную церковь (филиал РПЦ - ред.) И рейдерские захваты ее храмов, особенно в епархиях, расположенных в Западной Украине", - отметил он.

По словам политика, подобное происходит "при полном содействии губернаторов западных областей - Ровенской и Волынской области".

В связи с этим нардеп добавил, что храмы, которые "были захвачены незаконно" будут возвращены церкви МП.