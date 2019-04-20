Беринчик - Аракава: где смотреть титульный бой украинца
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Денис Беринчик защищать интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Поединок состоится 20 апреля в киевском Дворце спорта в рамках боксерского шоу компании братьев Кличко K2 Promotions.
В новом рейтинге WBO Денис Беринчик занимает одиннадцатое позицию, Нихито Аракава располагается на седьмом месте.
30-летний Денис Беринчик провел на профессиональном ринге 10 боев, в которых одержал победы. 7 боев украинец выиграл нокаутом.
37-летний Нихито Аракава имеет в активе 40 боев, 32 победы (18 нокаутом), 2 ничьи и 6 поражений. В 2014 году японец встречался с экс-соперником Василия Ломаченко, бывшим чемпионом мира Хорхе Линаресом из Венесуэлы, продержался против него все 10 раундов и проиграл по очкам.
Напомним, в декабре 2018 Александр Красюк заявил, что не исключает встречи Денис Беринчик с соотечественником Василием Ломаченко .
- Денис Беринчик может стать официальным претендентом на титул WBO , которым владеет Василий Ломаченко.
- 26 марта стало известно, что украинский боксер Денис Беринчик проведет следующий поединок 20 апреля против опытного японца Нихито Аракава .
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