Беринчик - Аракава: где смотреть титульный бой украинца

20 апреля, 2019, 08:00

Сегодня в Киеве украинский боксер Денис Беринчик в поединке против японца Нихито Аракава защищает титул интерконтинентального чемпиона WBO в легком весе

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Денис Беринчик защищать интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Поединок состоится 20 апреля в киевском Дворце спорта в рамках боксерского шоу компании братьев Кличко K2 Promotions.

В новом рейтинге WBO Денис Беринчик занимает одиннадцатое позицию, Нихито Аракава располагается на седьмом месте.

30-летний Денис Беринчик провел на профессиональном ринге 10 боев, в которых одержал победы. 7 боев украинец выиграл нокаутом.

37-летний Нихито Аракава имеет в активе 40 боев, 32 победы (18 нокаутом), 2 ничьи и 6 поражений. В 2014 году японец встречался с экс-соперником Василия Ломаченко, бывшим чемпионом мира Хорхе Линаресом из Венесуэлы, продержался против него все 10 раундов и проиграл по очкам.

Напомним, в декабре 2018 Александр Красюк заявил, что не исключает встречи Денис Беринчик с соотечественником Василием Ломаченко .