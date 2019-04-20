20 апреля на фронте: враг семь раз нарушил режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все нарушения режима прекращения огня произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где противник обстрелял позиции наших подразделений: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе села Павлополь; из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Опытное; дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Авдеевка; дважды со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Пески; из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Гнутово.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
- 19 апреля 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм.
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