20 апреля на фронте: враг семь раз нарушил режим тишины

20 апреля, 2019, 18:26

20 апреля на фронте российские оккупационные войска совершили семь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все нарушения режима прекращения огня произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где противник обстрелял позиции наших подразделений: из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе села Павлополь; из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты - в районе населенного пункта Опытное; дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Авдеевка; дважды со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Пески; из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Гнутово.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.