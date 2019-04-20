19 апреля на фронте: с украинской стороны - потерь нет, с российской - трое уничтоженных, один ранен

20 апреля, 2019, 07:26

19 апреля 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм

Россияне и наемники также обстреливали защитников Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает Еспресо.TV со ссылкой на возведение об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 20 апреля.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 19 апреля трех оккупантов было уничтожено, один захватчик - ранен", - отмечает пресс-служба Минобороны.

С начала текущих суток оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

Из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе села Павлополь;

Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Авдеевка.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются", - отмечают военные.

Справка

В течение прошлого 2018 на фронте погибло 133 защитника Украины, в частности, две молодые девушки.