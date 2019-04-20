19 апреля на фронте: с украинской стороны - потерь нет, с российской - трое уничтоженных, один ранен
Россияне и наемники также обстреливали защитников Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает Еспресо.TV со ссылкой на возведение об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 20 апреля.
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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 19 апреля трех оккупантов было уничтожено, один захватчик - ранен", - отмечает пресс-служба Минобороны.
С начала текущих суток оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
Из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе села Павлополь;
Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Авдеевка.
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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются", - отмечают военные.
Справка
В течение прошлого 2018 на фронте погибло 133 защитника Украины, в частности, две молодые девушки.
- Летом министр внутренних дел Арсен Аваков представил Стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" .
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