Звезда "Челси" показал яркое фото со своим двойником

19 апреля, 2019, 11:54

Бразильский защитник "Челси" Давид Луис опубликовал фото со своим двойником из чешской "Славии" Алексом Кралем

Фотографию бразилец выложил в Instagram.

Со "Славией" "Челси" боролся в 1/4 финала Лиги Европы: в первом матче в Праге чешская команда уступила - 0: 1, а в поторному проиграла - 3: 4. После игры в Лондоне бразилец и сделал фото Алексом воровали.

"Было очень интересно встретиться с тобой, мой друг! Пусть Бог благословляет тебя. Не сомневаюсь, что ты станешь выдающимся футболистом. Продолжай в том же духе! Удачи!" - написал Давид Луис.