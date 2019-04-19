Звезда "Челси" показал яркое фото со своим двойником
19 апреля, 2019, 11:54
Бразильский защитник "Челси" Давид Луис опубликовал фото со своим двойником из чешской "Славии" Алексом Кралем
Фотографию бразилец выложил в Instagram.
Со "Славией" "Челси" боролся в 1/4 финала Лиги Европы: в первом матче в Праге чешская команда уступила - 0: 1, а в поторному проиграла - 3: 4. После игры в Лондоне бразилец и сделал фото Алексом воровали.
"Было очень интересно встретиться с тобой, мой друг! Пусть Бог благословляет тебя. Не сомневаюсь, что ты станешь выдающимся футболистом. Продолжай в том же духе! Удачи!" - написал Давид Луис.
- Напомним, 18 апреля "Челси" одолел "Славию" и пробился в полуфинал Лиги Европы.
- Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру показал высокую результативность в еврокубках и повторил рекорд Лионеля Месси .
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