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Звезда "Челси" показал яркое фото со своим двойником


фото: REUTERS
Бразильский защитник "Челси" Давид Луис опубликовал фото со своим двойником из чешской "Славии" Алексом Кралем

Фотографию бразилец выложил в Instagram.

Со "Славией" "Челси" боролся в 1/4 финала Лиги Европы: в первом матче в Праге чешская команда уступила - 0: 1, а в поторному проиграла - 3: 4. После игры в Лондоне бразилец и сделал фото Алексом воровали.

"Было очень интересно встретиться с тобой, мой друг! Пусть Бог благословляет тебя. Не сомневаюсь, что ты станешь выдающимся футболистом. Продолжай в том же духе! Удачи!" - написал Давид Луис.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was so good to see u my friend! God bless u always and for sure u will continue to be great !!! Keep going !! Good luck @ alexkral98_ @slaviapraha

Публикация от David Luiz (@ davidluiz_4)

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