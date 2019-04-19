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Из РФ "заминировали" "Олимпийский" и могли "приложить руку" к Общественному, - СБУ

Вероятно, с территории РФ поступил звонок о заминировании "Общественного" перед началом дебатов

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, ранее в течение пятницы поступали звонки о якобы минировании НСК "Олимпийский", и эти звонки поступали из РФ.

"СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Общественного телевидения". Мы не исключаем, что он поступил с территории РФ", - говорится в сообщении.

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