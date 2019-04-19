Из РФ "заминировали" "Олимпийский" и могли "приложить руку" к Общественному, - СБУ
19 апреля, 2019, 22:25
Вероятно, с территории РФ поступил звонок о заминировании "Общественного" перед началом дебатов
Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает "Интерфакс-Украина".
По ее словам, ранее в течение пятницы поступали звонки о якобы минировании НСК "Олимпийский", и эти звонки поступали из РФ.
"СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Общественного телевидения". Мы не исключаем, что он поступил с территории РФ", - говорится в сообщении.
- Напомним, модератор теледебатов Мирослава Барчук сообщила, что в зале есть человек, который может совершить теракт.
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