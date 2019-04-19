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На Общественном могут совершить теракт, - модератор теледебатов

Модератор теледебатов Мирослава Барчук сообщила, что в зале есть человек, который может совершить теракт

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт", - сказала она.

Ведущая обратилась к присутствующим с предложением по желанию уйти из студии.

По ее словам, теракт касается звонка на линию 102 и может быть связан с покушением на президента.

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