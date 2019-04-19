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В Киеве люди из регионов собираются на марш "Защити Украину!"

На Михайловской площади столицы собираются участники акции "Защити Украину!"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Марш "Защити Украину!" будет проходить в столице от Михайловской площади до НСК "Олимпийский", говорится в сообщении.

Отмечается, что в акции примут участие представители разных регионов Украины, они поддерживают действующего президента Петра Порошенко и курс в НАТО.

Сейчас на Михайловской площади более 300 человек, говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут был выбран не случайно: от Михайловской площади, где находится МИД в НСК "Олимпийский", где будут проходить дебаты кандидатов. Там участники марша хотят услышать ответы на главные вопросы: как кандидаты противостоять агрессии Кремля, сохранение курса в ЕС и НАТО, вопрос украинского языка и тех реформ, которые начаты в Украине.

 

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