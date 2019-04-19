В "Опоре" заинтересовались, кто финансирует доставку людей из регионов на дебаты на "Олимпийский"

19 апреля, 2019, 14:20

В Киев на дебаты на НСК "Олимпийский" централизованно свозят избирателей из регионов

Об этом во время конференции рассказал аналитик "Опоры" Александр Клюжев, передает Зеркало Недели.

По словам представителей "Опоры", доставка граждан в столицу должна быть оплачена из избирательных фондов кандидатов.

"На уровне Ивано-Франковской области мы проверили две райгосадминистрации. Действительно точкой входа по транспортировке избирателей в столице были должностные лица", - рассказал аналитик "Опоры".

Во время проверки, которую наблюдатели могли провести на правах граждан, не удалось выяснить источники финансирования этих поездок или планы привлечь этих людей к поддержке кандидатов.

"Говорить о массовости пока мы не можем, так как информация очень оперативно поступает. Мы уже видим по столице, прибывающих люди из регионов", - сказал аналитик.

Глава правления "Опоры" Ольга Айвазовская также рассказала, что возле гостиницы "Днепр" в Киеве стоят автобусы с номерными знаками Запорожской области.

По ее словам, "ничего в этом криминального нет, если это " а "- было проплачено из избирательного фонда кандидата," б "- если там были привлечены должностные лица, они не находились в это время на рабочем месте или не злоупотребляли служебными полномочиями" .

Отметим, во время регистрации на дебаты в форме Петра Порошенко необходимо было указать, нуждаетесь ли вы помощи в том, чтобы подобраться на стадион.